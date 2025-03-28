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Bitlis'te göçmen kaçakçısı 10 kişi yakalandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2025 18:09
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Bitlis'te göçmen kaçakçısı 10 kişi yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ve Batman’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden 5’i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı geri kalan 2 kişinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı bildirildi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik ilimiz merkezli Tatvan ilçesi ve Batman ili olmak üzere 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; 10 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer iki kişi ise savcılıktan serbest bırakıldılar. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Bitlis
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