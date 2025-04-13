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Bitlis'te kardan kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te dün yağan ve bugün de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 60 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'te kardan kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bitlis kent merkezinde dün kar yağışı etkili oldu. Aralıklarla yağan ve bugün de devam eden kar yağışı sonrası kapanan 60 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığı kent merkezinin kırsal mahallelerinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Karayolları ve belediye ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kar
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