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Bitlis'te şap alarmı! bölge karantinaya alındı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2025 09:30
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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde görülen ani hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemelerde şap hastalığı tespit edilerek köy karantinaya alındı.

Bitlis'te şap alarmı! bölge karantinaya alındı

Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çanakdüzü köyünde şap hastalığına rastlandı.

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Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki hayvan hareketliliği durdurulurken 13 köyde aşılama seferberliği başlatıldı.

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Yetkililerden alınan bilgilere göre, 4 gün içinde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana aşı uygulandığı, karantina bölgesinde kontrol ve aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Üreticilere tedbirlere uymaları ve şüpheli vakaları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Şap hastalığı
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