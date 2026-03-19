Bitlis’te tarihi evler kışın ardından alarm veriyor

Bitlis’te etkisini ağır şekilde hissettiren kış şartları, tarihi ve tescilli yapıları olumsuz etkiledi.

Bitlis’te yoğun kar yağışı ve ardından gelen yağmur, özellikle taş ve toprak damlı evlerde ciddi hasara yol açtı. Tescilli olmasından ve maliyetinin yüksekliğinden şikayet eden mülk sahipleri ne onarım yapabildiklerini, ne de bu tür yapılara dokunamadıklarından birçok yapı yıkılmaya yüz tutuyor. Bitlis’te birçok yapının gerek tescilli olmasından gerekse mirasçılarının çok olmasından dolayı yıkılmaya yüz tuttuğunu belirten vatandaşlar, bu konuda yetkililerden konuya acil çözüm üretmelerini istedi. Bitlis Muştakbaba Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 150 yıllık tarihi Ahmet Ağa Konağı, kış şartlarına dayanamayarak geçtiğimiz yıl yıkıldı. Evin mirasçılarından olan Emrullah Kalkan, konu ile ilgili olarak birçok yere dilekçe ile başvurduklarını, ancak çözüm bulamadıklarını belirtti.

Emrullah Kalkan, binanın ekonomik ömrünü tamamladığını, ancak tescilli olduğu için yıkılamadığını da sözlerine ekleyerek, "Bizim bu evi onaracak maddi gücümüz yok. Tescilli olduğu için de sorumluluk alamıyoruz. Yetkililerin bu tür evler için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Emrullah Kalkan, yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar bu binanın aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Ancak içinde kimse yaşamayınca, Bitlis’in ağır kış şartları da buna eklenince yıkılmaya başladı. Bu konu ile ilgili olarak Bitlis Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğüne defalarca dilekçe bıraktım. Ancak bugüne kadar çözüm üretilmedi. Buradan insanlar gidip geliyor. Düşecek herhangi bir taş zarar verebilir. Geçen gün birkaç taş düştü. Buradaki park halindeki araçlar zarar gördü. Başka zararların oluşmaması için yetkililerden destek bekliyoruz.
Onarılacaksa onarılsın. Yıkılacaksa yıkılsın" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

