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Bitlis’te tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis’te tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Bitlis’te tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis–Baykan kara yolu Alaniçi köyü Yenice mezrası mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ederken, diğerinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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