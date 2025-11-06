HABER

Bitlis’te TIR’ın gizli bölmesinden 20 kaçak göçmen çıktı

Bitlis’te polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede 20 kaçak göçmen buldu. Nefes kesen operasyonda yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla bağlantılı 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cansu Akalp

Bitlis'te polis ekipleri tarafından durdurulan TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

TIR'IN DORSESİNDEKİ GİZLİ BÖLGEDE YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan TIR’da ekiplerin yaptığı aramada, dorsede oluşturulan gizli bölmede 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemlerinin Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.

