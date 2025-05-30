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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli ise tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tatvan merkezli 4 ayrı adrese Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 888,48 gram sentetik kannabinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2’si cezaevinde olmak üzere toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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