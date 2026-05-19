Bitlis’te 19 Mayıs coşkusu

Bitlis’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kortej yürüyüşünde katılımcılar yaklaşık 50 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Mevlana Parkı’na kadar yürüdü. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından Mevlana Parkı’nda 7 gün boyunca devam edecek Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Etkinliklerin gençleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturması hedefleniyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bugün, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919’un yıl dönümünü anıyoruz. Çok zor şartlar altında olan bir millet, omuz omuza ve gönül gönüle vererek yurdu düşmandan kurtarma iradesini ortaya koymuş; büyük fedakârlıklar göstererek başarı sağlamıştır. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bu yıl yağışlar konusunda bereketli bir dönem geçiriyoruz. Tören de bundan nasibini aldı. Ancak bu asil milletin evlatları, nasıl ki ataları zorluklar içerisinde milletini kurtarmışsa, bugün de yağışlı ve zorlu şartlara rağmen sahayı terk etmeyerek atalarına sahip çıktılar" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da, Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan 19 Mayıs kutlamalarının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından gençlik festivali ve kitap fuarı açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

