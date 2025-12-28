HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü

Bitlis’te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan adeta kayboldu.Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken iki günde yağan kar yağışı yarım metre olarak ölçüldü.

Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü

Bitlis’te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan adeta kayboldu.

Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü 1

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken iki günde yağan kar yağışı yarım metre olarak ölçüldü. Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde yolu kardan kapalı olan köy sayısı ise 290 olduğu belirtildi. Açıklamada, "92 personel ve 70’in üzerinde iş makinesiyle kapalı olan köylerimizin yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar aralıksız devam ediyor" denildi.

Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü 2

Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi’ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, yine araçlar ve yön tabelaları da adeta kardan kayboldu.

Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleriUyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar! Liste yayınlandı: Ünlü işletmeci, sosyal medya fenomenleri
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.