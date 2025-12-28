Bitlis’te arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü

Bitlis’te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan adeta kayboldu.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken iki günde yağan kar yağışı yarım metre olarak ölçüldü. Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde yolu kardan kapalı olan köy sayısı ise 290 olduğu belirtildi. Açıklamada, "92 personel ve 70’in üzerinde iş makinesiyle kapalı olan köylerimizin yollarının açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar aralıksız devam ediyor" denildi.

Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi’ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, yine araçlar ve yön tabelaları da adeta kardan kayboldu.

Kaynak: İHA