Biyolojik saat nedir, vücudu nasıl etkiler?

İnsan vücudunda tüm organların işlevlerini yerine getirebilmesi için çeşitli sistemler yer almaktadır. Metabolizma, insan vücudunda enerji harcama ve enerji üretme süreçlerini yöneten biyokimyasal olayların bütününe verilen bir isimdir.

Ferhan Petek

Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışması, insanın genel sağlığı için son derece önemlidir. Beslenmeden benimsenen yaşam tarzına birçok durum metabolizmayı olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Hücrelerin çalışması, organların tüm işlevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, yaşam devam etmesi ve ilerleyen yaş ile birlikte görülen bazı durumların kişiyi olumsuz olarak etkilememsi için metabolizmanın düzgün olarak çalışması gerekmektedir.

Biyolojik saat nedir?

İnsan vücudunda yer alan hormonların ne zaman salgılanacağı gibi metabolizma ile ilgili işlemlerin düzenlenmesinden sorumlu olan biri biyolojik saat olarak isimlendirilmektedir. Yapılan araştırmalara göre biyolojik saatin işleyici beyinde yer alan pineal bezi adı verilen ışığa duyarlı bir yapı ile yakın ilişki içindedir. Sirkadiyen saat olarak da bilinen biyolojik saat çeşitli durumlara bağlı olarak işlevini yitirebilir ya da döngüsü bozulabilir.

Sirkadyen ritmi bozan durumlardan bazıları şunlardır:

  • Uyku döngüsünün bozulması
  • Gün içinde vücudun gereksinim duyduğu dinlenme sürecini yaşayamaması
  • Çeşitli nedenlere bağlı olarak uykusuz kalma
  • Uzun süren uçak yolculuklarında jet lag yaşamak
  • Gece vardiyasında çalışan kişilerin maruz kaldığı saat sorunları
  • Gece ışıkların yeteri kadar kapatılmaması ya da yeteri kadar karanlıkta uyunamaması
  • Gündüz vakti sık uyuma
  • Baş ağrıları
  • Çok erken saatlerde uyuma ya da uyanma isteği
  • Uyumada zorluk çekme
  • Ayakta durmada ve günlük rutinleri gerçekleştirme konusunda zorluk yaşama
  • Depresyon
  • Sinirlilik hali
  • Odaklanma sorunları

Biyolojik saat vücudu nasıl etkiler?

İnsan yaşamının üzerinde büyük bir etkisi bulunan biyolojik saat kişilerin yaşamını çok büyük oranda kontrol etmektedir. Bir anlamda kişilerin tüm biyolojik işlevlerini kontrol eden ve düzenleyen bir program olarak da ifade edilebilmektedir. Hem fizyolojik hem de psikolojik sağlık ile yakından bağı bulunan biyolojik saat vücutta kendini belli başlı semptomlarla gösterir ve sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Sirkadyen ritim bozukluğu ya da biyolojik saatte ritim bozukluğu genel olarak daha çok uyku ile ilgilidir. Biyolojik saat günlük uyku düzenini ve döngüsünü kontrol etme üzerinde çok önemli bir işleve ve etkiye sahiptir. Kişiler yaş aldıkça uyku döngüleri de değişmeye başlamaktadır. Bunun dışında beslenme de sirkadyen ritim üzerinde etkilidir.

Doğru beslenme ile kilo kontrolü sağlanabileceği gibi bu sayede metabolizma da korunabilmektedir. Eksik ya da hatalı beslenme de sirkadyen ritim bozukluğuna yol açabilmektedir. Egzersiz yapmak, egzersiz programını biyolojik saate göre ayarlamak da ritmi devam ettirebilmek adına önemlidir.

Biyolojik saat ayrıca odaklanma ve zihinsel işlevler üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu yüzden zihinsel düşünme güçlerini en üst seviyelerde kullanabilmek için biyolojik saati dikkate almak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
