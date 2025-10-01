Biyopsi nedir, hangi hastalıkları teşhis eder?

Erken tanı, insan sağlığı ve hayatı için çok önemli kabul edilir ve birçok hastalık fark edilmeyen belirtiler nedeniyle düzenli olarak yapılan sağlık kontrolünde tespit edilebilir. Kişilere tanı konabilmesi için herhangi bir sağlık sıkıntısı, bir hastalık belirtisi ya da şüphesi olduğu zaman vakit kaybetmeden uzman bir doktora gidilmelidir.

İnsan vücudunun herhangi bir kısmında hastalık şüphesi olan dokudan ya da hücreden küçük bir örnek alınması ve bu örneğin mikroskop altında farklı deneylerle incelenmesi yöntemi biyopsi olarak adlandırılmaktadır. Biyopsi sayesinde çok ciddi ve hayati tehlikesi bulunan hastalıkların tanısının konması ve hastalığın hangi evresinde olunduğunun tespit edilmesi sağlanabilmektedir.

Biyopsi yöntemi kişilerdeki mevcut hastalıkların varlığını, nedenini, yaygınlığını belirleyebilmek de mümkün olabilmektedir. Hem tedavi hem de erken tanı için biyopsi son derece önemli kabul edilmektedir. Yapılan işlem sonrasında kişilerden alınan doku örnekleri laboratuvara götürülür, incelenir ve elde edilen sonuçlar tedavi sürecinin belirlenmesinde kullanılır.

Biyopsi nasıl yapılır? Türleri nelerdir?

Bedende hastalıklı olduğundan şüphelenilen bölgeden alınan doku örneğinin incelenmesine dayanan biyopsi yöntemi birkaç farklı türe sahiptir ve çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Biyopsi türleri ve açıklamaları şunlardır: