Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarihi Eser Kaçakçılığı yapan şahıslar hakkında çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir şüphelinin Bozdoğan ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki ikametinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramalarda 310 adet tarihi eser sikke, 21 adet tarihi eser obje, 16 adet tarihi eser yüzük, 2 adet tarihi eser küpe, 1 adet elektronik dijital dedektör, 2 adet dedektör altlığı, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı (yılan kamera), 1 adet el dedektörü, 1 adet 3 metre halat, spanzet ve çelik dübel, 1 adet sarkaç, 1 adet dedektör kulaklığı, 4 adet bakır alan tarama çubuğu, 1 adet işaret ve semboller kitabı, 1 adet hassas terazi, 1 adet sinyal kesici dedektör, 2 adet fener, 1 adet el çapası, 1 adet powerbank, 1 adet murç ve 60 adet pil ele geçirildi. Koruma altına alınan tarihi eserlerin yapılan ilk incelemesinde Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

(İHA)