Gitgide genişleyen dijital dünyada kayıtlar bir bilgisayar ağı aracılığı ile değiştirilemez, kurcalanmaya karşı güvenli ve dayanıklı, şeffaf bir şekilde depolanmalıdır. Bu gereksinimin tespit edilmesi doğrultusunda geliştirilen dijital veri tabanları bulunmaktadır. Adı çok sık duyulan ve çok kullanılan blok zinciri teknolojisi de bu gereksinimden doğmuştur.

Blockchain nedir, nasıl çalışır?

Blok zinciri ya da orijinal ismi ile blockchain, bir bilgisayar ağının düğümleri arasında paylaşılan, dağıtılmış olan defterlere ya da veri tabanlarına verilen bir isimdir. Kripto para sistemlerinde önemli bir role sahip olan blockchain teknolojisinin kullanım alanı yalnızca kripto para sistemleri ile sınırlı tutulmamaktadır ve daha geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Blok zincirleri herhangi bir sektördeki verileri değiştirilemez bir hale getirerek koruma amacı ile kullanılabilmektedir. Bir blok değiştirilemediği için gereksinim duyulan tek güven bir programın ya da bir kullanıcının veri girdiği noktada sağlanabilmektedir. Bu da maliyetlere ek olarak hata yapabilen denetimciler ve diğer insanlar gibi güvenilir üçüncü şahıslara olan gereksinimi azaltmaktadır.

2009 yılında ilk kez tanıtılan Bitcoin’den sonra farklı kripto para birimleri merkezi olmayan finans uygulamalarının değiştirilemeyen tokenlerin ve akıllı sözleşmelerin meydana getirilmesi ile blok zincirlerinin kullanıcı sayısı da gitgide artmaya başladı. Farklı türde kripto para birimleri önde geldiği kabul edilen kripto borsaları aracılığı ile satın alınabilmektedir.

Blok zinciri ya da blockchain, bilgileri depolama biçimi ile tipik klasik bir veri tabanından çok daha farklıdır. Farklı türden bilgilerin de saklanabildiği blokchain sisteminin en yaygın kullanım alanı işlem defteridir. Diğer bazı özellikleri ise şu şekildedir:

Merkezi olmayan bir yapısı vardır. Bu yüzden de bir kişi ya da bir grup bu zincir üzerinde tek başına kontrol sahibi olamaz. Tüm kullanıcılar kontrolü toplu bir şekilde elinde tutabilir.

Merkezi olmadığı için blok zincirlerinin bir diğer özelliği de değiştirilemez olmasıdır. Bu da girilen verilerin geri alınamayacağı anlamına gelmektedir.

Blok zincirleri verileri kriptografi yolu ile birbirlerine bağlı bloklar halinde depolamaktadır.

Blok zinciri bilgilerin depolandığı ve girildiği bir tür veri tabanı olarak çalışmaktadır. Çalışma prensibine göre elektrik tablolara ya da diğer veri tabanlarına benzer özellik göstermektedir. Geleneksel olan klasik olan veri tabanları ya da elektronik tablolarda blok zincirinden ayrı özellikler bulunmaktadır. Buna göre en temel fark verilerin nasıl erişilebilir olduğu ve nasıl yapılandırıldığıdır.

Klasik veri tabanı sistemi ile blok zincirleri arasında ne farklar vardır?

Bir blok zinciri dağıtıktır, bu da birden fazla kopyasının birden fazla makinede saklanabileceği anlamına gelir. Ancak geçerli olabilmesi için eşleşme gerekmektedir. İşlem bilgilerini toplayan blok zinciri blok adı verilen 4 megabaytlık dosyaya bilgileri girer. Blok dolduğu zaman veriler blok başlığı karması ismi ile bilinen 16'lık bir sayısı olan kriptografik karma işlevinden geçirilmektedir.

Klasik veri tabanı ve blok zincirleri veri tabanı arasında en belirgin farklardan bazıları şunlardır: