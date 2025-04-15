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BluTV devri kapanıyor! Yeni isim ve içerikler geldi: Karşınızda Max…

Türkiye’nin en popüler dijital yayın platformlarından biri olan BluTV, bugün resmi olarak ismini ve kimliğini değiştirerek Max adını aldı. Warner Bros. global markası altında yeniden doğan platform, bu değişimle sadece isim değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda içerik yelpazesini genişleterek eğlence dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Uzun süredir merakla beklenen bu dönüşüm, hem mevcut kullanıcılar hem de yeni aboneler için neleri değiştirecek. Detaylar haberimizde…

BluTV devri kapanıyor! Yeni isim ve içerikler geldi: Karşınızda Max…
Sedef Karatay

BluTV’nin Warner Bros. Discovery tarafından satın alınması, geçtiğimiz yıllarda platformun içerik havuzunu ciddi şekilde zenginleştirmişti. HBO Max’in sevilen yapımları, BluTV üzerinden Türk izleyicilerle buluşmaya başlamıştı. Ancak bu, sadece bir başlangıçtı. Bugün gerçekleşen isim değişikliğiyle Max, global bir vizyonla Türkiye pazarında daha iddialı bir konuma yerleşiyor gibi görünüyor.

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN NE DEĞİŞECEK?

BluTV kullanıcılarının aklındaki en büyük soru: “Yeni bir üyelik almamız gerekecek mi?” Hayır, mevcut BluTV üyelikleriniz Max’te aynen geçerli olacak. İster standart, ister yıllık abonelik sahibi olun, tüm haklarınız korunuyor. Ancak önemli bir değişiklik var: Şu anda kullandığınız BluTV uygulaması artık işlevsiz hale geldi. Max’in yeni uygulamasını Android, iOS veya akıllı TV’nizin uygulama mağazasından indirmeniz gerekiyor.

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MAX İÇERİKLERİ

Max, BluTV’nin mevcut yerli ve yabancı içerik kütüphanesini korurken, HBO Max’in özel yapımlarını da Türkiye’deki izleyicilere daha kapsamlı bir şekilde sunuyor. Fenomen dizilerin yanı sıra, Warner Bros.’un sinema dünyasından yeni filmler ve belgeseller de Max’te yerini alıyor. Özellikle yerli içerik üretiminde BluTV’nin çizgisini devam ettirmesi bekleniyor.

MAX’E GEÇİŞ İÇİN NE YAPMALI?

Eğer halihazırda bir BluTV abonesiyseniz, yapmanız gereken tek şey yeni Max uygulamasını cihazınıza indirmek. Android ve iOS kullanıcıları, Google Play Store veya App Store’dan uygulamayı kolayca edinebilir. Akıllı TV sahipleri ise televizyonlarının uygulama mağazasını kontrol ederek Max’i yükleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
BluTV HBO Max
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