BM'de 'Turkey' özrü! AK Partili Özboyacı araya girdi, 'Türkiye' diye düzeltildi

Parlamentolar Arası Birlik Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Siyasi Eylemleri Hızlandırmak" temasıyla düzenlenen oturumda, Türkiye'yi temsil eden isimler arasında AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Yerinden konuşma yapmak üzere söz isteyen Özboyacı ile oturumun moderatörü arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

'TURKEY' DEYİNCE...

Moderatör, Özboyacı'ya söz verirken, "Türkiye'den delege, lütfen..." ifadesini kullandı. Ancak bu anons sırasında, Birleşmiş Milletler nezdinde resmen "Türkiye" olarak tescil edilmesine rağmen, moderatör İngilizce "Turkey" kelimesini tercih etti.

"TURKEY DEĞİL TÜRKİYE"

Sözcü'de yer alan habere göre; duruma müdahale eden Özboyacı, moderatörü, "Teşekkür ederim. İlk olarak, artık 'Turkey' değil, şu anda 'Türkiye'." sözleriyle düzeltti.

ÖZÜR DİLEDİ

Özboyacı'nın uyarısının ardından moderatörün hatasını kabul ederek özür dilediği ve "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullandığı görüldü.