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BM'den ABD'deki yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine tepki: "İnsan hakları ihlali endişelerini gündeme getirdi"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'de çok sayıda yabancı uyruklunun son aylarda sınır dışı edilmesinin, insan hakları ihlali endişelerini gündeme getirdiğini bildirdi.

BM'den ABD'deki yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine tepki: "İnsan hakları ihlali endişelerini gündeme getirdi"

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, resmi ABD verilerine göre, 20 Ocak ile 29 Nisan arasında 142 bin kişinin ABD'den sınır dışı edildiğini kaydetti.

El Salvador'a gönderilen en az 245 Venezuelalı ile yaklaşık 30 El Salvadorlunun akıbetinin ve nerede olduklarının belirsizliğini koruduğuna işaret eden Türk, "Son aylarda çok sayıda yabancı uyruklunun ABD'den, özellikle de kendi ülkeleri dışındaki ülkelere sınır dışı edilmesi bir dizi insan hakları endişesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Türk, birçok yabancı uyruklunun, belirli suç gruplarının üyesi olduğu iddiasıyla "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında sınır dışı edildiğini belirterek, bunların El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulduklarının bildirildiğini kaydetti.

"Bu tesiste tutuklulara özellikle sert muamele ediliyor. Hukuki danışmanlığa veya yakınlarına erişimleri veya dış dünyayla başka bir temasları yok." ifadesini kullanan Türk, bu durumun adil yargılanma hakkı, keyfi gözaltına alınmaya karşı korunma hakkı, kanun önünde eşitlik hakkı, diğer ülkelerde işkenceye veya telafisi mümkün olmayan diğer zararlara maruz kalmaktan korunma hakkı ve etkili bir çözüme erişim hakkı açısından ciddi endişe oluşturduğunu vurguladı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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abd
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