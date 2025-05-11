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BM'den Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BM'den Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında varılan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor" denildi. Açıklamada ayrıca, anlaşmanın kalıcı barışa katkıda bulunması ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden sorunların ele alınmasına elverişli bir ortam oluşturmasının umulduğu belirtildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ateşkes
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