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BM'den 'İsrail' açıklaması: İnsani yardım girişimlerimizin yüzde 68'ini engelledi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerinin yüzde 68'ini engellediğini bildirdi.

BM'den 'İsrail' açıklaması: İnsani yardım girişimlerimizin yüzde 68'ini engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze'de insani yardım operasyonlarının çok ciddi şekilde kısıtlandığını belirten Dujarric, İsrail'in ‘askeri operasyonları’, insani yardım ve ticari ürünlere yönelik abluka ile insani yardım çalışanları ve tesislerine yönelik ölümcül saldırılarının bu bağlamda büyük rol oynadığını kaydetti.

Dujarric, İsrailli yetkililerin önceki günden itibaren 14 insani yardım girişiminin 8'ini engellediğini aktararak, Tel Aviv'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından BM'nin 170 insani yardım operasyonu için girişim yaptığını fakat bunların yüzde 68'inin engellendiğini duyurdu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail bm
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