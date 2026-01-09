HABER

BM'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki kritik sivil altyapıya yönelik büyük çaplı saldırılarını kınadığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya dün gece büyük çaplı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini belirten Dujarric, saldırıların sivillerin hayatını kaybetmesine, elektrik, ısıtma ve su tedarikinde yaygın aksamalara yol açtığını söyledi.

"SALDIRILARI BİR KEZ DAHA KINIYORUZ"

Dujarric, "Tüm bunlar, sıcaklıkların eksi 10 dereceye düştüğü bir dönemde yaşandı. Başkent Kiev'deki kritik sivil altyapıya yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyoruz." dedi.

İnsani yardım kuruluşlarının Kiev ve diğer etkilenen yerleşim yerlerindeki insanlara acil yardım sağlamaya ve acil ihtiyaçları izlemeye devam ettiğini aktaran sözcü, düşük sıcaklıklar nedeniyle koşulların son derece zorlu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ukrayna, Rus ordusunun başkenti Kiev'i hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 36 füze ve 242 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıların "ana hedefinin" başkent Kiev'in olduğu, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 242 İHA ile 18 füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

