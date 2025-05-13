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BM'den Türkiye açıklaması! 'Oynadığı rolü takdir ediyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapacak Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ettiğini bildirdi.

BM'den Türkiye açıklaması! 'Oynadığı rolü takdir ediyoruz'

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

AA muhabirinin sorusu üzerine Dujarric, "Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ediyoruz. Pozisyonumuz aynı, çatışmanın ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka uygun şekilde sona ermesini istiyoruz ve bu amaca yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Dujarric, İstanbul'da yapılacak görüşme planıyla ilgili detaylar biraz daha netleştiğinde bu konuda daha fazla açıklama yapacağını söyledi.

PUTİN'İN BARIŞ MÜZAKERELERİNE YENİDEN BAŞLAMA TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Rusya ile Ukrayna, daha önce 2022'de savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşmuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye bm
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