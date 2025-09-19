BM: Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var

Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

İsrail'in kara saldırısı altında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin içinde bulunduğu şartlara değinen Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden güney bölgelerine sığınan ailelerin çoğunun, uzun saatler yiyecek, su ve barınak olmadan yürümek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Dujarric, "Yapılan değerlendirmede, yerinden edilmiş aileler arasında özellikle barınma, yiyecek, su, tıbbi bakım ve hayatta kalmanın her temel unsuruna yüksek düzeyde ihtiyaç olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in devam eden kara saldırısının Gazze'de "daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını" yineleyen Dujarric, dün bölgeye gönderilen bir yardım konvoyundan, "en az 2 bin 700 ağır ve akut yetersiz beslenen çocuğa hayat kurtarıcı destek sağlayacak" malzemenin çalındığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, bu gelişmenin İsrail'in saldırılarının Filistinli çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini daha da artırdığını vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, şöyle devam etti:

"Gazze'de gün geçtikçe artan ihtiyaçları karşılamak için insani yardımın mümkün olan her sınır kapısından akmasını istiyoruz. Geriye kalan esirlerin serbest bırakılıp ailelerine kavuşmasını ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış içinde yaşama umudunu yeniden görmek istiyoruz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır