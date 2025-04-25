BM Genel Merkezi’nde Suriye bayrağı göndere çekildi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’ne geldi. Suriyeli bakan, BM Genel Merkezi’nde yeni Suriye bayrağını göndere çekti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şeybani, "Suriye Arap Cumhuriyeti adına, tarihe geçen onurlu bir anda, acı dolu bir sayfayı geride bıraktıktan sonra, bu uluslararası yapının önünde yeni Suriye bayrağımızı ilk kez göndere çekmek için buradayım. Bugün BM semalarında dalgalanan bu bayrak sadece bir devleti değil, aynı zamanda teslim olmayı reddeden, mücadele eden ve direnen, özgürlük ve adaletin birer lüks değil, kazanılması gereken bir hak olduğuna inanan bir halkın iradesini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

"UZUN YILLAR BOYUNCA İNKAR EDİLEN SURİYE’NİN İMAJI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR"

Suriye bayrağın göndere çekilmesinin ardından Katar medyasına da konuşan Şeybani, Suriyelilerin bu adımı 14 yıldır beklediğini belirtti. Bu olayın yalnızca sembolik olmadığını, aynı zamanda Suriye halkının hafızasını yaşattığını ve zaferlerini taçlandırdığını vurgulayan Şeybani, "Bu bayrağı yalnızca benim elim kaldırmadı; 1 milyon Suriyeli şehit, bana onu kaldırmamda yardım etti. Yanımda 15 milyon yerinden edilmiş ve mülteci vardı. Şehitlerin ve kayıpların annelerinin sesleri de bu tarihi ana tanıklık etti" dedi.

Bu gelişmenin Suriye’nin uluslararası alandaki rolünü ve varlığını güçlendireceğini kaydeden Şeybani, "Bugün, uzun yıllar boyunca inkar edilen Suriye’nin imajı yeniden inşa ediliyor, çünkü Suriye bu statüyü hak ediyor. Halkının layıkıyla temsil edilmesini ve sesinin Birleşmiş Milletler’e ulaşmasını hak ediyor. Daha önce yanlış yansıtıldık. Ama bugün yeni bir Suriye var ve Arap bölgesinde yeni bir fırsat doğuyor" diye konuştu.

"SURİYE ULUSLARARASI TOPLUMA UZATTIĞI ELİN KARŞILIK BULMASINI BEKLİYOR"

Şeybani, Suriye halkının zorlu süreci boyunca yanlarında duran tüm ülkelere ve dünyanın özgür insanlarına teşekkür etti. Şeybani, Suriye halkının her şeyden önce, önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yaptırımların kaldırılmasının ardından, bunların devamı için hiçbir gerekçe kalmayacağını belirten Şeybani, bu yaptırımların başka ülkelere göç eden Suriyelilerin geri dönüşü, güvenliğin sağlanması, yatırımların teşviki ve eski rejim tarafından tahrip edilen altyapının yeniden inşası önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Şeybani, bu yaptırımların Suriye halkının günlük yaşamını ve temel ihtiyaçlarını doğrudan hedef aldığını da sözlerine ekledi. Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmek ve toparlamak için birçok umut ve arzu taşıdığını belirten Şeybani, "Suriye halkı bu güveni hak ediyor. Bugün birçok ülke Suriye’nin yanında duruyor. Suriye de tüm dünyaya açık ve uluslararası topluma uzattığı elin karşılık bulmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile birlikte uyumlu ülkeler olarak bölgeye katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Yeni yönetimin ilk gününden bu yana Suriye’nin tüm bölgesel ortaklarına, özellikle de komşu ülkelere elini uzattığını vurgulayan Şeybani, "Lübnan, Irak, Ürdün ve Türkiye ile birlikte; iş birliği, karşılıklı saygı ve ortak bir gelecekle birbirine bağlı, uyumlu ülkeler olarak bölgeye katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır