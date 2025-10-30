HABER

BM Genel Sekreter Yardımcısı Pobee: Sudan'daki çatışma daha da kötüleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, Sudan'daki çatışmaların "daha da kötüleştiğini" ve acil önlem alınması gereğini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Pobee, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan hakkında bilgilendirme toplantısında konuştu. Pobee, "Bu Konsey'e (BMGK) verdiğim son brifingden bu yana, Sudan'daki çatışma daha da kötüleşti, yaygın acılara ve yeni korkunç şiddet dalgalarına neden oldu." dedi.

Sudan halkı için özellikle Darfur'un kuzey bölgesinde güvenli bir yer kalmadığını söyleyen Pobee, son haftalarda Kurdofan bölgesinde çatışmaların yoğunlaştığına işaret ederek bölgenin, muhtemelen, savaşan tarafların askeri olarak odaklanacağı bir sonraki alan olacağı öngörüsünde bulundu.

Pobee, "Bu gelişme, sahada yeni bir tırmanışa işaret ediyor. Her iki tarafın da insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yeni bölgeleri ve yeni hedefleri etkiliyor. Bunların arasında Mavi Nil, Hartum, Sennar, Güney Kurdofan ile Batı Darfur yer alıyor ve bu da çatışmanın bölgesel kapsamının genişlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yeniden açılacağı duyurusunun ardından Hartum'daki havalimanının İHA saldırılarının hedefi haline geldiğini vurgulayan Pobee, "Bu durum, şehrin kontrolünün hala tartışmalı olduğunu gösterdi." diye konuştu.

ÇATIŞMALARIN İNSANİ MALİYETİ BÜYÜK

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pobee, Sudan'daki çatışmaların "insani maliyetinin çok büyük olduğunu" belirtti.

Pobee, "Toplu vahşet, etnik kökenli şiddet ve cinsel şiddet de dahil, uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlali riski ülke genelinde ve özellikle Faşir'de endişe verici derecede yüksek olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

BM'nin, nüfuz sahibi herkese daha fazla ihlal ve zulmü engellemeye yönelik acil önlem alınması için çağrıda bulunmaya devam edeceğini vurgulayan Pobee, taraflar üzerinde etkisi olan üye devletleri, Sudan genelinde sivillerin korunmasını sağlayabilecek "kritik adımları atmaya" davet etti.

Pobee, BMGK'nin, Sudan'daki durumun kötüleşmesini önlemek için bugüne kadar "kararlı bir adım atmadığını" söyleyerek, Konsey'in bu konuda "tüm gücünü kullanması" gereğini kaydetti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence etmesi, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

(AA)

30 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
