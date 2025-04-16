BM, Güney Sudan'ın "tehlikeli bir şekilde raydan çıkma riskine" karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Güney Sudan'daki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Siyasi ve güvenlik durumundaki kötüleşmenin şu ana kadar sağlanan barış kazanımlarını tehdit ettiğini belirten Haysom, "Tüm çabalarımız şu anda, yaygın bir çatışmaya geri dönüşü önlemeye ve Canlandırılmış Barış Anlaşması’nın uygulanmasına yeniden odaklanmaya yönelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Haysom, taraflar arasında artık doğrudan askeri çatışma başladığını ve ülke genelinde gerginliğin tırmandığını belirterek, "İnsani yardım çalışanları, 80 binden fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor." bilgisini verdi.

Özellikle sosyal medyada yanlış bilgi, dezenformasyon ve nefret söyleminin siyasi ve etnik gerilimleri körüklediği uyarısında bulunan Haysom, bu koşulların 2013 ve 2016 yıllarındaki çatışmaları hatırlattığını, o dönemlerde 400 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haysom, tarafların ve uluslararası toplumun çatışmanın sona ermesi, Anlaşma'nın bütünlüğünün korunması için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'daki durumun bir ülkenin ne kadar hızlı şekilde yıkıcı bir çatışmaya sürüklenebileceğini açık bir şekilde gösterdiğine dikkati çeken Haysom, "Bölge, zaten kırılgan olan yapısını daha da istikrarsızlaştıracak başka bir krizi kaldırabilecek durumda değildir. Bu sonucun önüne geçebilmek adına, Anlaşma’nın garantörleri olan komşu ülkelerin, Güney Sudan'da barış ve istikrarın yeniden tesisi konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Haysom, BMGK'yı, gerilimin daha fazla askeri çatışma yerine diyalog yoluyla derhal ele almaya, tüm tarafları ateşkese ve barış anlaşmasına uymaya çağırmaya, anlaşmanın iki ana tarafını da itidal göstermeye çağırmaya davet etti.

9,3 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ DURUMDA

Güney Sudan'ın, bağımsızlığından bu yana en kötü insani tabloyla karşı karşıya olduğunu belirten Haysom, "Bu durum artan yerel şiddet olayları, Sudan’daki çatışmaların yansımaları, derinleşen ekonomik çöküş, aşırı hava koşulları ve uluslararası yardımlarda yaşanan keskin düşüş nedeniyle oluştu. Bölgesel istikrarsızlık da Güney Sudan'daki durumu daha da kötüleştiriyor." uyarısını yaptı.

Haysom, ülkede nüfusun dörtte üçüne tekabül eden yaklaşık 9,3 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu ve 7,7 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

"Çatışma dinamiklerinin Güney Sudan’ı tehlikeli bir şekilde raydan çıkarma riski ciddi ve giderek artmaktadır." uyarısında bulunan Haysom, Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın Güney Sudan’daki şiddet döngüsünü kırmak için halen tek geçerli çerçeveyi oluşturduğunu ifade etti.

Haysom, halihazırda temel önceliğin ülkenin tam ölçekli bir çatışmaya yeniden sürüklenmesini önlemek, Anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmaya yönelik çabalara yeniden odaklanmak ve Güney Sudan'ın ilk demokratik seçimlerine geçiş sürecini ilerletmek olduğunu belirterek, "Yeni bir savaş, ne Güney Sudan'ın ne de bölgenin göze alabileceği bir risktir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır