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BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Fidan: "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor." dedi. Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil oturumla Gazze'deki insani durumun görüşüldüğü toplantıda konuştu. BMGK toplanmaya devam ederken İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın aralıksız şekilde devam ettiğine dikkati çeken Fidan, Gazze Şeridi’nde 2 milyondan fazla insanın tarif edilemez acılara maruz kaldığını, kitlesel yerinden edilme ve geniş çaplı yıkımın sürdüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Fidan: "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor"

Fidan, insani yardımların ise her gün kasıtlı şekilde engellendiğini belirterek, sivillerin gıda ve suya ulaşmaya çalışırken yardım dağıtım noktalarında ayrım gözetilmeksizin öldürüldüğünü ifade etti.

"80 YIL SONRA DÜNYA BİR KEZ DAHA TOPLAMA KAMPLARINA TANIK OLUYOR"

Dışişleri Bakanı Fidan, şöyle devam etti:

"Açlık bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır. Uluslararası insancıl hukukun tek bir ilkesi bile İsrail tarafından ihlal edilmeden bırakılmamaktadır. Sözü dolandırmaya gerek yok. Gerçek neyse onunla yüzleşelim. 80 yıl sonra, dünya bir kez daha toplama kamplarına tanıklık etmektedir. Tüm bir halka yönelik bir imha kampanyası sürmektedir."

İsrail savaş makinesinin ailesi için su almaya çalışan çocuk ya da çocuklarına yiyecek arayan anneleri hedef almaya devam ettiğine işaret eden Fidan, "Bu, nefretten beslenen bir makinedir. Bu, cezasızlıktan beslenen bir makinedir ve bu bazılarınca koşulsuz verilen destekle beslenen bir makinedir." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Fidan: "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor" 1

Fidan, bu durumun bazılarının en ağır acılar karşısında bile başka tarafa bakmayı tercih ettiği için mümkün olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edemez." şeklinde konuştu.

"YARDIM ULAŞTIRMANIN TEK ETKİLİ YOLU BM"

Gazze’ye 4 aydan uzun süredir güvenli insani yardım erişimi sağlanamadığına dikkati çeken Fidan, yardım ulaştırmanın tek etkili yolunun BM üzerinden olduğunun altını çizdi.

Fidan, alternatif yardım modellerinin, yardımların tarafsızlığını ve onurunu zedelediğini dile getirerek, "Yardım, mevcut tüm geçiş noktalarından, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde ve BM ile tam koordinasyon içinde, zamanında, yeterli ölçüde ve hiçbir engele takılmadan ulaştırılmalıdır. İnsani yardımın temel ilkeleri olan insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme ve bağımsızlık ilkeleri korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR"

Türkiye'nin en başından bu yana, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunduğunu anımsatan Fidan, "İsrail, saldırganlık stratejisini yalnızca Filistin’de değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye ve İran’da da hayata geçirmeye çalışmaktadır." dedi.

Fidan, İsrail'in saldırı stratejisi kontrol altına alınmazsa, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskinin ortaya çıkacağına değinerek, "Suriye'de tam da bu yaşanıyor. İsrail'in saldırganlığı, Suriye halkının büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kırılgan barışı tehdit ediyor." diye konuştu.

Saldırıların bölgedeki "etnik fay hatlarını derinleştirdiğini" söyleyen Fidan, "Artık hepimiz için açık olmalı; İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor." şeklinde konuştu.

Fidan, Suriye'nin şiddet sarmalına girmesini engellemek için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Riskler çok büyük. Ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi ve ötesini etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Fidan: "İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor" 2

"BM, GAZZE HALKINI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI..."

Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının, Orta Doğu'da kalıcı barış için hala çok önemli olduğuna değinen Fidan, "Bu yüzden, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınması ve Filistin'in BM'ye tam üye olması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidan, "Bir gerçek çok açık; Güvenlik Konseyi sadece Gazze halkını hayal kırıklığına uğratmadı, insanlık onurunu da hayal kırıklığına uğrattı." diyerek, Güvenlik Konseyi'nin BM'nin dayandığı değer ve ilkeleri de yüzüstü bıraktığını belirtti.

Gazze'deki krizin insani bir acil durum olmaktan çıktığına işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Bu, artık kolektif insanlığımızın derin bir sınavıdır. Bu sınavı ya birlikte geçeriz ya da hep birlikte başarısız oluruz. Yapılması gerekenler çok açık; İsrail'in savaş makinesini durdurmak. Cezasızlığı durdurmak. Derhal ve kalıcı bir ateşkes, şimdi. Engelsiz insani yardım, şimdi. İki devletli çözüme yönelik yenilenmiş ve acil bir taahhüt, şimdi."

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Hakan Fidan Gazze bm
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