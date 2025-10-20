HABER

BM: Yemen'de Husiler 20 BM personelini serbest bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husiler (Ensarullah Hareketi) tarafından gözaltına alınan 15 uluslararası çalışanının BM yerleşkesinde kalmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.

BM: Yemen'de Husiler 20 BM personelini serbest bıraktı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından, Yemen'de gözaltına alınan BM çalışanlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM'nin 15 uluslararası personeli artık Sana'daki BM yerleşkesinde serbestçe dolaşabiliyor ve ilgili BM kurumlarıyla ve aileleriyle iletişim halindeler." ifadeleri kullanıldı.

Aynı BM yerleşkesinden 18 Ekim'de gözaltına alınan 5 Yemenli personelin de serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Husiler güvenlik personelinin, Sana'daki BM yerleşkesini boşalttığına işaret edildi.

Yemen'de Husiler, ocak ayından bu yana değişik zamanlarda, kontrolü altında tuttukları bölgelerde görev yapan BM yerel ve uluslararası çalışanları "casusluk" dahil değişik suçlamalarla gözaltına almıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

