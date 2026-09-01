Böbrek kanseri sessiz ilerliyor! Bu 3 belirtiye dikkat

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Yazıcı, böbrek kanseri ve tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Yazıcı, “Renal hücreli karsinomun (RHK), tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturmasına rağmen, böbrek kanserlerinin büyük çoğunluğundan sorumlu oluyor. Hastalık çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerliyor ve genellikle başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfen ortaya çıkıyor. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen ve ileri yaşla birlikte görülme riski artan böbrek kanseri, özellikle sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi faktörlerle yakından ilişkili. Ailede böbrek kanseri öyküsü bulunması da riski artırıyor” diye konuştu.

‘3 BELİRTİYE DİKKAT’

Hastalığın klasik belirtileri arasında yan ağrısı, idrarda kan ve karında kitle yer alması olduğunu belirten Doç. Dr. Yazıcı bu üç tablonun da oldukça nadir görüldüğünü söyledi. Bu belirtiler ortaya çıktığında hastalığın çoğu zaman ileri evrede olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yazıcı “Bazı hastalarda ise kemik ağrısı veya geçmeyen öksürük gibi, hastalığın yayıldığını düşündüren şikayetler ilk bulgu olabiliyor. Günümüzde böbrek tümörlerinin büyük kısmı, ultrason, tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri sayesinde erken evrede ve tesadüfen saptanıyor. Bu durum tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor” ifadelerini kullandı.

‘TEDAVİDE CERRAHİ ALTIN STANDART’

Böbrek kanserinde en etkili tedavi yönteminin cerrahi olduğunu belirten Doç. Dr. Yazıcı uygun hastalarda ameliyatın tedavinin temelini oluşturduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:

“Son yıllarda laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemler ön plana çıkıyor. Bu teknikler sayesinde daha küçük kesilerle ameliyat yapılabiliyor, daha az ağrı ve kan kaybı yaşanıyor, hastanede kalış süresi kısalıyor, günlük hayata dönüş hızlanıyor. Robotik cerrahi, üç boyutlu görüntü ve yüksek hassasiyet avantajıyla cerrahlara önemli kolaylık sağlarken, maliyet ve dokunma hissinin olmaması dezavantajları arasında yer alıyor.”

‘KORUNMAK MÜMKÜN’

Böbrek kanserinden korunmada en etkili yöntemlerin başında sigaradan uzak durmanın ve sağlıklı kilo vermenin geldiğini belirten Doç. Dr. Özgür Yazıcı düzenli fiziksel aktivitenin de riski azaltan önemli faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır