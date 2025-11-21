HABER

Böcek ailesi soruşturmasında gözler ilaç firmasında! Vatandaşın sorusuna bu cevabı vermişler: 'Ticari sır, söyleyemeyiz'

İstanbul'da Böcek ailesi hayatını kaybetmişti. Olayda gözler ilaçlama yapan firmaya çevrildi. Soruşturma sürerken oteli ilaçlayan firma hakkında bir sitede bir ay önce yapılan yorum ortaya çıktı. İlaçlama için başvuran bir kullanıcı yorumunda, "Kullanılan ilacın markasını öğrenmek istedim çünkü daha önce farklı firmalarla çalıştım ve bana açıkça 'şu marka, şu ilaç' diye bilgi verildi. Ancak bu firmaya aynı soruyu yönelttiğimde; 'Bunu bir ticari sır olarak düşünün, söylemeyiz" dedi.

İstanbul'da Böcek ailesi hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayda ilk başta gıda zehirlenmesi üzerinde duruldu, sonra oklar ilaç zehirlenmesine çevrildi. Otelde ilaçlama yapan firma ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Böcek ailesi soruşturmasında gözler ilaç firmasında! Vatandaşın sorusuna bu cevabı vermişler: Ticari sır, söyleyemeyiz 1

FİRMA İLE İLGİLİ YORUM ORTAYA ÇIKTI: "TİCARİ SIR"

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan firma hakkında bir internet sitesine Eylül ayında yazılan yorum ortaya çıktı. Bir kullanıcı yorumunda, "Bugün evimi ilaçlatmak için Çekmeköy bölgesinde hizmet veren firmaları araştırırken firma ile iletişime geçtim. Telefonla fiyat ve uygulama hakkında konuştuktan sonra WhatsApp üzerinden de yazıştım. Kullanılan ilacın markasını öğrenmek istedim çünkü daha önce farklı firmalarla çalıştım ve bana açıkça 'şu marka, şu ilaç' diye bilgi verildi. Böylece kullanılan ürünün kalitesini araştırma şansı bulabiliyordum. Ancak bu firmaya aynı soruyu yönelttiğimde şu cevabı aldım 'Bunu bir ticari sır olarak düşünün, söyleyemeyiz. Bizim yaptığımız yöntemi İstanbul’da yapan 3-4 firma var, diğerleri bilmez. Bu bilgiler telefondan verilmez.' Ben de müşteri olarak bilme hakkımı hatırlattım 'yani hangi kalitede ilaç kullanıldığını müşteri olarak bilmem lazım. Diğer firmalar niye söylüyor o zaman? Kusura bakmayın, mantıklı değil.' Firmanın cevabı ise şuydu; 'Siz size ilaçlarının adını söyleyen bir firmadan destek alabilirsiniz. Selametle.' Bunun üzerine 'Bu son lafı söylemeseydiniz hiç aklıma gelmeyecekti' diye yanıtladığımda ise bana şu saygısız mesaj gönderildi: 'Aklınız olduğuna çok sevindim.'

Böcek ailesi soruşturmasında gözler ilaç firmasında! Vatandaşın sorusuna bu cevabı vermişler: Ticari sır, söyleyemeyiz 2

"BUNUN HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Sonuç olarak; müşteriye mantıksız ve üstten cevaplar veren firmanın güvenilirliğini sorguluyorum. Evimde kedi besliyorum ve ilaçlama ile hayatını riske atıyorum. Testlerden ve onaylardan geçmemiş, adı sanı olmayan bir ilaçla evime gelip ilaçlama yapsanız bunun hesabını kim verecekti? Özel bir karışımı kendiniz hazırlıyorsanız ben buna nasıl güveneceğim? Müşteri olarak bu sorumsuz ve saygısız tutumu kınıyor ve gerekli her yere şikayetlerimi yapacağım" dedi.

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
