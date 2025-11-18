HABER

Böcek ailesinin öldüğü faciada yeni detay! İlk ifadesine ulaşıldı: 2 farklı ilaç kullandım

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesi herkesi kahreden bir şekilde hayatını kaybetti. Gözler artık otele çevrilmişken, yetki belgesi olmayan ilaçlama şirketi yetkilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı. 'Her zaman yaptığım gibi' diyen yetkili iki farklı ilaç kullandığını belirtti. Öte yandan Böcek ailesini hastaneye götüren taksicinin de ifadesine ulaşıldı.

Ufuk Dağ

Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan, otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaklaşık bir hafta önce Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal'ın hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan Ayoub Hamraoui, Reda Fakhri ve Ayoub Hamraoui fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Öncelikle gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen olay otelin ilaçlandığının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, savcılık ifadelerinin ardından kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken otel odasında ilaçlama yapan, yetki belgesi bulunmayan şirket yetkilisinin ifadesi ortaya çıktı. İlaçlama yapan şüphelinin, "Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım. Yine aynı şekilde ilaçladım çıktım" dediği öğrenildi.

"ÇOCUKLAR ARACA KUSTU"

Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği değerlendirilmişti. İlacın içinde alüminyum fosfit maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürülmüştü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak. (İHA/AA)

