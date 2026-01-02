HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan İran'a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle gerçekleşen gösterilere ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız
Devrim Karadağ

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etti. Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de gösterilere sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi. Trump açık açık İran'ı vurmakla tehdit etti.

GÖSTERİLER 28 ARALIK'TA BAŞLADI

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Trump tan İran a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız 1

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Trump tan İran a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız 2

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.
1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’daki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi İran’daki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi

TRUMP'TAN SERT MESAJ: SİLAHLARIMIZ HAZIR

Gelişmeler yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması yeni bir tartışma yarattı. Trump, "İran barışçı protestoları vurup şiddetle öldürse de ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump tan İran a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI'ın ilk cihazının ne olacağı ortaya çıktı!OpenAI'ın ilk cihazının ne olacağı ortaya çıktı!
Yalova'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli tutuklandıYalova'da DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.