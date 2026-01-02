Trump'tan İran'a gözdağı! Protestolar sonrası ilan etti: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etti. Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de gösterilere sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi. Trump açık açık İran'ı vurmakla tehdit etti.

GÖSTERİLER 28 ARALIK'TA BAŞLADI

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.

1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda da 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

TRUMP'TAN SERT MESAJ: SİLAHLARIMIZ HAZIR

Gelişmeler yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması yeni bir tartışma yarattı. Trump, "İran barışçı protestoları vurup şiddetle öldürse de ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.