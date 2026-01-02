HABER

İran’daki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi

İran’da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protesto gösterileri ülke genelinde sürerken, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protestolar sırasında yaşanan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle protestolardaki toplam can kaybı 4’e yükseldi.

İran’da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar sürerken, can kaybında artış yaşandı. İran’ın Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İran merkezli Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, bugün saat 18.00 sıralarındaki protestolarda bir grup göstericinin polis merkezine girdiği ve bu sırada taraflar arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Haberde, olaylar sırasında polis ekiplerine taş atıldığı, bazı polis araçlarının ise ateşe verildiği kaydedildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran’ın Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında 30 kişi gözaltına alındı. Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki yaptığı açıklamada, vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak ilçede güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişinin dün gece gözaltına alındığını açıkladı.
Saleki, yapılan incelemelerde gözaltına alınan kişilerden bazılarının çevre ilçelerden Melerd’e geldiğinin tespit edildiğini, şüphelilerin güvenlik birimlerinin gözetiminde bulunduğunu ve haklarında başlatılan adli sürecin sürdüğünü ifade etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen başka kişilerin de tespit edildiğini aktaran Saleki, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirtti.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bugün yapılan başka bir açıklamada, dördüncü gününde devam eden protestolarda ülkenin batısındaki Loristan eyaletinde Emir Hüseyin Hodayariferd adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların ani ve şiddet içeren eylemleri sonucunda bir güvenlik gücü hayatını kaybetti. Söz konusu unsurlar, halkın protestolarına sızarak ortamı çarpıtmış ve istismar etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

