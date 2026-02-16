HABER

MHP'li Feti Yıldız'dan 'umut hakkı' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son yaptığı açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Umut hakkı tartışmaları devam ederken gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna çevrildi. MHP'li Feti Yıldız'dan konuyla ilgili ses getirecek bir çıkış geldi. Aynı konuyla ilgili CHP'li Murat Emir'den ise farklı bir açıklama geldi.

"TARTIŞMA YAPILMAYACAK TEMEL DEĞERLER..."

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır" dedi.

"MUTLAKA OLACAK"

Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda Umut Hakkı yer alacak mı?' sorusuna ise, "Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak." yanıtını verdi.

