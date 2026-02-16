Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi

Türkiye'yi şoke eden olayda Giresun'un Görele ilçesindeki CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir genç kıza taciz suçlamasıyla tutuklanmıştı. Görevden de alınan Dede'ye bir darbe de CHP'den geldi. Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

GÖRELE BELEDİYESİ’NDE YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Öte yandan Görele Belediye Meclisi’nde bugün yeni başkanvekili meclis üyeleri arasından seçildi. İHA'nın aktardığına göre; seçime bir gün kala CHP’li iki meclis üyesinin istifa etmesiyle oylamaya CHP 5, AK Parti 4 ve bağımsız 2 meclis üyesiyle gidildi. İlk turda AK Parti adayı Nuray Çınar Kara 4 oy, CHP adayı Aysel Uzun 5 oy alırken, CHP’den istifa ederek bağımsız aday olan Fırat İmat 2 oy aldı. İkinci ve üçüncü turlarda sonuç değişmeyince son turda Nuray Çınar Kara 4 oyda kalırken, Aysel Uzun 6 oy alarak seçimi kazandı.

Oylamanın ardından başkanvekilliği görevine seçilen Aysel Uzun, "Buraya bir başkanvekili olarak geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye mide bulandıran mesajlar atmıştı. Cinsel içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırılmıştı.

GENÇ KIZ, İĞRENÇ MESAJLARI ANLATMIŞTI

Olayın ardından psikolojik destek almak zorunda kalan genç kız, Sabah gazetesine verdiği özel röportajda yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatmıştı:

"O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum."

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır