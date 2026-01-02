Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı ile ilgili son dakika hava durumu verileri geldi. Rusya ve İzlanda üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgası yeni yılın ilk günlerinde de tüm Türkiye'yi dondurmaya devam edecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hafta sonu yükselmesine rağmen 12–13 Ocak’tan itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkisini yitiriyor.

ORHAN ŞEN TARİH VERDİ! MARMARA BÖLGESİ’NE KAR YAĞIŞI YİNE GELECEK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası’nı terk edeceğini, yarın ise Türkiye genelinden çekileceğini belirtti. Şen, Anadolu’da kuru ayazla birlikte buzlanma ve don riskinin artacağını vurgularken, Marmara Bölgesi’nde hafta sonu hava sıcaklıklarının 8-9 derece yükselerek İstanbul’da 14-15 dereceye çıkacağını ifade etti. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran Şen, 7-8 Ocak’ta batı kesimlerde yağmur görülebileceğini, 12-13 Ocak’tan sonra ise Marmara’dan başlayarak yeniden kar yağışının etkili olabileceğini söyledi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerini çığ tehlikesine karşı uyardı.

EKSİ 18 DERECE

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde nispeten artacak. Ancak iç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar devam edecek. Hava sıcaklıkları bugün Niğde'de eksi 18, Kayseri'de eksi 16, Yozgat'ta eksi 15 derecelere kadar düşecek.

FIRTINA UYARISI

Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Marmara'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme olaylarına karşı uyardı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Aşırı soğuklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pazartesiden itibaren batı kesimlere ise yağmur geliyor. Doğu illerinde dondurucu soğuklar hafta sonu ve yeni haftanın başında da etkili olacak.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli -4/7 derece.

İstanbul 1/9 derece.

Denizli -3/7 derece.

İzmir 0/9 derece.

Adana 0/10 derece.

Ankara -12/2 derece.

Samsun -3/3 derece.

Erzurum -14/-11 derece.

Malatya -11/-4 derece.

Kars -16/-10 derece

Diyarbakır -6/-1 derece.

Gaziantep -8/0 derece.

AFAD'DAN YOĞUN KAR YAĞIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün ve yarın için 27 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaştığı bildirildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ülke genelindeki söz konusu illerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan gelişmelerin 7 gün 24 esasına göre yakından takip edildiği, sahadan alınan anlık durum verileri doğrultusunda AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD Başkanlığı ve illerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri vasıtasıyla ilgili afet gruplarının aktif hale getirildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların yakın iş birliğinde sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yarın kar yağışı nedeniyle 27 ilimiz için sarı meteorolojik uyarı verilmiştir. 1 Ocak ve 5 Ocak tarihleri arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan bölge illerine dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaşmış olup ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele kapsamında 35 bin 531 personel, 10 bin 163 iş makinesi görev yapmaktadır. Hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişi ilgili ekiplerimiz tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. 23 ilimizde 6 bin 189 kırsal mahalle ve köy yolları ile Adıyaman-Sincik, Diyarbakır-Adıyaman, Adana-Kayseri karayolları olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy yollarında il özel idareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir."

Yağışın etkili olduğu 14 ilde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilemediği ve enerji kesintilerini gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yollarda mahsur kalan vatandaşlara 6 bin 196 paket içme suyu, 3 bin 210 paket kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak ve soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba, 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dün Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü'nde meydana gelen çığ olayında çobanlık yapan 3 kişinin kar kütlesi altında kaldığı, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, kalan bir kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Van'ın Çatak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kar kütlesi altında kalan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, mahallede risk taşıdığı değerlendirilen 22 hanedeki 153 vatandaşın tedbiren kamu tesislerine alındığı kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.