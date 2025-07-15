Bodrum'a çifte kruvaziyer ile toplam 2 bin 277 turist

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a kruvaziyerler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, saat 08.50'de ve 09.00'da Bodrum'a 2 kruvaziyer birden geldi.

Gemilerde ağırlıklı olarak Venezuela, Fransa, Almanya. İspanyalı ve İngiliz olmak üzere 2 bin 277 turist bulunduğu belirtildi.

Her iki gemiden inen turistlerin bir bölümü ilçenin tarihi noktaları ziyaret ederken, bir bölümü de çarşıda alışveriş yaparak vakit geçirdi. İki geminin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır