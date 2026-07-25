Bodrum Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler devam ediyor

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen eğitim programları kapsamında belediye personeli, iki gün boyunca "İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi" ile "Yerel Yönetimlerde Yapay Zeka" konularında eğitim aldı. Kamu İç Denetçisi ve TBB Eğitmeni Kadir Efe Oruç tarafından verilen eğitimlerle personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Programın ilk gününde gerçekleştirilen İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Eğitiminde, belediyenin iç kontrol yapısının geliştirilmesi, Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmaları, iç kontrol eylem planının hazırlanması ve kurumsal risk yönetimi süreçleri ele alındı. Eğitim kapsamında görev ve sorumlulukların belirlenmesi, süreçlerin yazılı hale getirilmesi, risklerin tespit edilmesi, kontrol faaliyetlerinin oluşturulması ve izleme mekanizmalarına yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Eğitimin devamında Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarıyla odak grup çalışması gerçekleştirilerek Bodrum Belediyesinin iç kontrol standartlarına uyum ve kurumsal risk yönetimi planlarına ilişkin faaliyetler, sorumlu birimler ve uygulama dönemlerini kapsayan iş takvimi üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitimle, belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi süreçlerinin daha etkin ve izlenebilir hale getirilmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedeflendi. Programın ikinci gününde gerçekleştirilen Yerel Yönetimlerde Yapay Zeka Eğitimine belediyenin farklı müdürlüklerinde görev yapan 69 personel katıldı.

Eğitimde, yapay zekanın temel çalışma prensipleri, yerel yönetimlerdeki kullanım alanları, belediye hizmetlerine sağlayabileceği katkılar, verimlilik odaklı uygulamalar ile dijital dönüşüm sürecinde yapay zeka teknolojilerinin etkin, doğru ve güvenli kullanımına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Yapay zeka destekli uygulamaların belediyecilik hizmetlerinde zaman yönetimi, veri analizi, içerik üretimi ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine sağlayacağı katkılar uygulamalı örneklerle anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örneklerin de yer aldığı eğitimde personel, yapay zeka araçlarını günlük çalışma süreçlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgi edinirken, bu teknolojilerin kamu hizmetlerinde verimliliği artıracak şekilde etkin ve sorumlu kullanımına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bodrum Belediyesi, eğitim programlarıyla personelinin mesleki gelişimini ve dijital yetkinliğini güçlendirmeyi sürdürürken, değişen kamu yönetimi anlayışı ve dijital dönüşüm doğrultusunda vatandaşlara daha etkin, verimli ve nitelikli hizmet sunmayı hedefliyor.