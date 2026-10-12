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Bodrum’da 15 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Bodrum’da 15 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-105) ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli çalışma başlattı. Ekiplerce gerçekleştirilen müşterek operasyonda durdurulan fiber teknede, beraberlerindeki 5 çocukla 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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