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Bodrum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 5 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 5 gözaltı

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla göçmen
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