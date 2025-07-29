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Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı

Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu yolda dev çukur oluştu. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Çökme nedeniyle yol da trafiğe kapatıldı.

Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı

Olay, saat 16.30 sıralarında Bodrum Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde yaşandı. Ana su hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan boru, asfaltı parçalarken yol ortasında devasa bir çukur oluştu.

Bodrum da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı 1

EVLERİN BAHÇELERİNİ SU BASTI

Patlamayla birlikte caddede tonlarca su çevreye yayılırken, bölgedeki bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Güvenlik amacıyla yol araç trafiğine kapatılırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Bodrum da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı 2

Bölgede su kesintisi yaşanırken, yıllardır benzer sorunların yaşandığı Bodrum'da MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı.

Bodrum da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı 3

Vatandaşlar, su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bu günlerde MUSKİ'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini ifade ettiler. (İHA)

Bodrum da ana su isale hattı patladı! Yol çöktü, evlerin bahçelerini su bastı 4
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum su baskını
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