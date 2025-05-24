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Bodrum'da, beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle kamyonun arasında sıkışan Aslan Akçakale (49), hayatını kaybetti.Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi.

Bodrum'da, beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale yönetimindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken, karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonla karşılaştı. Her iki araç da yolda durdu. Aslan Akçakale, beton mikserini durdurup inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı. Akçakale, beton mikseri ve kamyon arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akçakale'nin cansız bedeni, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum kaza
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