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Bodrum'da can pazarı: Minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bodrum'da can pazarı: Minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı yolcu minibüsü, Milas istikametinden Bodrum yönüne seyir halindeyken, önünde ilerleyen İlyas Ç. idaresindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı.
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YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum
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