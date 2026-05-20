Bodrum'da çekilen ''Daha 17'' dizisi bu akşam başlıyor

Aras'ın etkileyici hikâyesi

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabası üzerinden güçlü bir aile hikâyesini merkezine alan Daha 17, dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide geçmişin izlerini süren Aras’ın hikâyesi ve mücadelesi dikkat çekiyor.

Zengin oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Kadroda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

İlk bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.