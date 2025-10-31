HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum'da CHP'li belediye meclis üyesine rüşvet suçlaması: Niyazi Atare gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bodrum'da CHP'li belediye meclis üyesine rüşvet suçlaması: Niyazi Atare gözaltına alındı

İddiaya göre, Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

İFADE VERECEK

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bodrum da CHP li belediye meclis üyesine rüşvet suçlaması: Niyazi Atare gözaltına alındı 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdiAnnesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi
İstanbul'da DEAŞ için düğmeye basıldı! 9 kişi tutuklandıİstanbul'da DEAŞ için düğmeye basıldı! 9 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.