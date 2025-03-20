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  4. Bodrum'da devletin arazisine kaçak müdahale! Denizi iş makineleriyle doldurdular

Bodrum'da devletin arazisine kaçak müdahale! Denizi iş makineleriyle doldurdular

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 15:24
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş makineleri ile denizi dolduran firmaya cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da devletin arazisine kaçak müdahale! Denizi iş makineleriyle doldurdular

Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde bulunan 502 ve 503 ada 1 parsellerdeki deniz kıyısında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda denizin iş makineleri ile doldurulduğu ihbarı yapıldı.

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CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Belirtilen bölgeye Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri gitti.
Yapılan incelemede deniz doldurma işleminin bir firma tarafından yapıldığı belirlendi. Dolgunun kaldırılmasına başlanarak firmaya cezai işlem uygulandığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum deniz dolgu
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