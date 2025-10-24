Bodrum'da facia: Kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! 8 kişi öldü

Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI; 8 KİŞİ ARANIYOR

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün saat 01.06'da gelen ihbar üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede bir kişinin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi.

Yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, botta toplam 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı.

Bunun üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi.

Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, Çelebi Adası'na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler ayrıca 1 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

Böylelikle ölü sayısı 8'e yükselmiş oldu. Kayıp olduğu değerlendirilen 8 kaçak göçmeni ise arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.Kaynak: DHA