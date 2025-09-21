HABER

Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kafeden hesap ödemeden ayrıldıkları iddia edilen şahıslar, çıkan kavgada kafeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına iki mermi isabet etti.

Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular

İddiaya göre, Bodrum ilçesi Barış Meydanı’nda bulunan Denizciler Derneği kafesine gelen B.İ., S.C.K. ve E.K. hesabı ödemeden mekândan ayrıldı.

Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular 1

Kısa süre sonra yeniden işletmenin önünden geçen şahıslar, çalışanlarla tartışmaya girdi. Yaşanan arbede sırasında S.C.K., belinden çıkardığı tabancayla kafeye doğru peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan işletmede can kaybı yaşanmazken, cam ve duvarlara iki mermi isabet etti.

Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular 2

SUÇ ALETİ TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kafede oturan vatandaşlar ise can havli ile kaçtı. Kaçmaya çalışan şüpheliler S.C.K. ile G.İ. ve B.İ., polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7,65 mm kovan ve 2 dolu fişek bulundu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

