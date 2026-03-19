Orta Doğu'daki cehennemde 20. gün... Savaş bölgeye yayıldı: Hangi ülkede kaç kişi öldü?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından tırmanan çatışmalar, Orta Doğu genelinde ağır bir insani tabloya yol açtı. İran’ın karşılık vermesiyle genişleyen savaşta, birçok ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Reuters tarafından derlenen ve bağımsız olarak doğrulanmadığı belirtilen verilere göre, ölü sayıları farklı kaynaklara göre değişiklik gösteriyor.

İRAN’DA 3 BİN 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD merkezli insan hakları örgütü HRANA’ya göre İran’da toplam 3 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 1.354’ünün sivil olduğu ve aralarında 207 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

İran devlet medyası ise geçen hafta can kaybını 1.270 olarak açıklarken, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 6 Mart itibarıyla en az 1.332 kişinin öldüğünü bildirdi. Veriler arasındaki farkın nedeni netlik kazanmadı.

Ayrıca 4 Mart’ta Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisine yönelik ABD saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen en az 104 kişinin bu rakamlara dahil olup olmadığı da bilinmiyor.

LÜBNAN VE IRAK’TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında en az 968 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, ölenlerin 100’den fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.

Irak’ta ise yetkililere göre en az 60 kişi öldü. Ölenlerin çoğunluğunu Şii Haşdi Şabi güçleri oluştururken, bir liman yakınında tankerlerin hedef alındığı saldırıda bir yabancı mürettebat üyesi de yaşamını yitirdi.

İSRAİL VE ABD’DE KAYIPLAR

İsrail’de en az 15 sivil hayatını kaybetti. Bunların dokuzu, 1 Mart’ta Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş’e düzenlenen İran füze saldırısında öldü. İsrail ordusu ayrıca Güney Lübnan’da iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria’da ise üç Filistinli kadın İran saldırılarında yaşamını yitirdi.

ABD ordusu da 13 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunların altısı Irak üzerinde düşen bir askeri yakıt ikmal uçağında, yedisi ise İran’a yönelik operasyonlarda öldü.

KÖRFEZ VE BÖLGE ÜLKELERİ DE ETKİLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İran saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti. Kuveyt’te altı kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye’de 28 Şubat’ta Süveyda kentinde bir binaya isabet eden füze sonucu dört kişi yaşamını yitirdi.

Umman’da bir sanayi bölgesine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki kişi hayatını kaybederken, Maskat açıklarında bir tankerin vurulması sonucu bir kişi daha öldü.

Suudi Arabistan’da Riyad yakınlarındaki El-Harj kentinde bir yerleşim alanına düşen mühimmat iki kişinin ölümüne yol açtı.

Bahreyn’de de iki ayrı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

Fransa, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında bir askerinin öldüğünü, altı askerinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki çatışmaların devam etmesi halinde can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.