CANLI | Trump'ın geri adımı İsrail'de şaşkınlık yarattı: "Açıklamaları şaşırtıcıydı"

TRUMP'TAN GERİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının “şimdilik durdurulduğunu” açıkladı. Trump açıklamalarında şunları söyledi:

"Onlar beni aradı. Bir anlaşma olması konusunda. Nükleer silahlarının olmayacağını kabul edecekler. Bunun dışında olmaz. İran'la 15 noktada anlaştık. İlk olarak nükleer silahları olmayacak, bunu kabul ettiler.

ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık.

Savaş Bakanlığı'na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük erteleme talimatı verdim"