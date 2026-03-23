CANLI | Trump'ın geri adımı İsrail'de şaşkınlık yarattı: "Açıklamaları şaşırtıcıydı"

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 24 gün geride kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklama ile frene basmış ve İran ile görüşmeler yaptıklarını aktararak 15 noktada anlaştıklarını söylemişti. Trump'ın bu açıklaması dünya kamuoyunda ses getirirken, İsrail'den konuyla ilgili açıklama geldi. İsrailli yetkili, Donald Trump'ın savaşı bitirip bitirmeyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, "Açıklamaları şaşırtıcıydı" dedi. Tüm detaylar haberimizde...

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail, İran'a saldırmış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. Savaş 24'üncü gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı tehdit etmiş ve 48 saat mühlet vererek "Açmazlarsa ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" demişti. Trump'ın tehdidine boyun eğmeyen İran ise Basra Körfezi'ne mayın döşemekle gözdağı verip el yükseltmişti.

Tüm bunların yaşanmasının ardından gözler Hürmüz Boğazı'ndeki gerilime çevrilirken, Trump frene bastı. İşte dakika dakika savaşta yaşananlar...

18.00

TOPLANTI İDDİASI

Arabulucular, İran heyetine Ghalibaf'ın başkanlık edeceği, ABD'yi ise Witkoff, Kushner ve muhtemelen JD Vance'in temsil edeceği görüşmelerin bu hafta sonuna doğru İslamabad'da yapılmasını sağlamaya çalışıyor.

17:46

İSRAİL MEDYASI, ABD'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ İRANLI YETKİLİYİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump, adını vermeyerek 'İran ile üst düzey kişilerle görüşmelerde bulunduğunu' söyledi. İsrail medyası ise konuyla ilgili olarak "ABD, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmeler yürütüyor" şeklinde bir bilgi paylaştı.

17:23

İSRAİL'DE TRUMP ŞAŞKINLIĞI: "ŞAŞIRTICIYDI"

İsrailli yetkili, Donald Trump'ın savaşı bitirip bitirmeyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, "açıklamaları şaşırtıcıydı" dedi.

16:44

İSRAİL, LİTANİ'DE KÖPRÜYÜ VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Deallafe Köprüsü'nü hava saldırısıyla vurdu.

15:40

İSRAİL, LÜBNAN'A SADIRACAĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenleyeceğini belirtti. Ordunun açıklamasında, bölge sakinlerine Zahrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarı yapıldı.

15:22

İSRAİL, TAHRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Trump'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından Tahran'a saldırı başlattığını bildirdi.

14:14

TRUMP'TAN GERİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının “şimdilik durdurulduğunu” açıkladı. Trump açıklamalarında şunları söyledi:

"Onlar beni aradı. Bir anlaşma olması konusunda. Nükleer silahlarının olmayacağını kabul edecekler. Bunun dışında olmaz. İran'la 15 noktada anlaştık. İlk olarak nükleer silahları olmayacak, bunu kabul ettiler.

ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık.

Savaş Bakanlığı'na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük erteleme talimatı verdim"

