CANLI | Trump'ın geri adımı İsrail'de şaşkınlık yarattı: "Açıklamaları şaşırtıcıydı"

ABD ile İsrail, İran'a saldırmış ve Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. Savaş 24'üncü gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı tehdit etmiş ve 48 saat mühlet vererek "Açmazlarsa ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" demişti. Trump'ın tehdidine boyun eğmeyen İran ise Basra Körfezi'ne mayın döşemekle gözdağı verip el yükseltmişti.
Tüm bunların yaşanmasının ardından gözler Hürmüz Boğazı'ndeki gerilime çevrilirken, Trump frene bastı. İşte dakika dakika savaşta yaşananlar...
18.00
Arabulucular, İran heyetine Ghalibaf'ın başkanlık edeceği, ABD'yi ise Witkoff, Kushner ve muhtemelen JD Vance'in temsil edeceği görüşmelerin bu hafta sonuna doğru İslamabad'da yapılmasını sağlamaya çalışıyor.
17:46
ABD Başkanı Trump, adını vermeyerek 'İran ile üst düzey kişilerle görüşmelerde bulunduğunu' söyledi. İsrail medyası ise konuyla ilgili olarak "ABD, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmeler yürütüyor" şeklinde bir bilgi paylaştı.
17:23
İsrailli yetkili, Donald Trump'ın savaşı bitirip bitirmeyeceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, "açıklamaları şaşırtıcıydı" dedi.
16:44
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Deallafe Köprüsü'nü hava saldırısıyla vurdu.
15:40
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenleyeceğini belirtti. Ordunun açıklamasında, bölge sakinlerine Zahrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarı yapıldı.
15:22
İsrail ordusu, Trump'ın enerji altyapısına saldırıyı 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından Tahran'a saldırı başlattığını bildirdi.
14:14
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının “şimdilik durdurulduğunu” açıkladı. Trump açıklamalarında şunları söyledi:
"Onlar beni aradı. Bir anlaşma olması konusunda. Nükleer silahlarının olmayacağını kabul edecekler. Bunun dışında olmaz. İran'la 15 noktada anlaştık. İlk olarak nükleer silahları olmayacak, bunu kabul ettiler.
ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık.
Savaş Bakanlığı'na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük erteleme talimatı verdim"
