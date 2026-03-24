İran "Vurduk" demişti! Trump'tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

İran ile müzakere halinde olduklarını ifade eden Trump, " Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

"MUAZZAM BİR DEĞERE SAHİP HEDİYE ALDIK"

Trump, "Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğal gazla ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" ifadelerini kullandı.

"100 FÜZE FIRLATTILAR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

İRAN "ETKİSİZ HALE GETİRDİK" DEMİŞTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etmişti. İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullanmıştı. İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söylemişti.

