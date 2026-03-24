HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran "Vurduk" demişti! Trump'tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı. Trump ayrıca, "Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık" açıklamasını da yaptı. İran geçtiğimiz günlerde USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etmişti.

İran "Vurduk" demişti! Trump'tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

İran "Vurduk" demişti! Trump tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar" 1

"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

İran ile müzakere halinde olduklarını ifade eden Trump, " Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

İran "Vurduk" demişti! Trump tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar" 2

"MUAZZAM BİR DEĞERE SAHİP HEDİYE ALDIK"

Trump, "Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğal gazla ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz. Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" ifadelerini kullandı.

"100 FÜZE FIRLATTILAR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

İran "Vurduk" demişti! Trump tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar" 3

İRAN "ETKİSİZ HALE GETİRDİK" DEMİŞTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etmişti. İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullanmıştı. İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söylemişti.

İran "Vurduk" demişti! Trump tan USS Abraham Lincoln uçak gemisi açıklaması: "100 füze fırlattılar" 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.