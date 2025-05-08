Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı! 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin bakım, onarım çalışmaları sırasında patladı.

9 EVİ SU BASTI

Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı.

İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, belediye ekiplerin bakım onarım çalışması yaptığı sırada hattın patlama anı ve suyun metrelerce yükseğe çıkma anları görülüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır