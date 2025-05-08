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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı! 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı! 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin bakım, onarım çalışmaları sırasında patladı.

9 EVİ SU BASTI

Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu, çalışan işçiler de zor anlar yaşadı.

AA-20250508-37889190-37889181-BODRUMDA_ICME_SUYU_ISALE_HATTI_PATLADI

İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

AA-20250508-37889190-37889187-BODRUMDA_ICME_SUYU_ISALE_HATTI_PATLADI

Öte yandan isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, belediye ekiplerin bakım onarım çalışması yaptığı sırada hattın patlama anı ve suyun metrelerce yükseğe çıkma anları görülüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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